Mehrere Verletzte in Esslingen Vereiste Scheiben – 18-jähriger Autofahrer fährt in Schülergruppe

In einem Stadtteil von Esslingen fährt ein 18-jähriger Autofahrer in eine Gruppe von Schülern, die bei Grün die Straße überqueren. Der Grund für den Unfall: Die Scheiben am Wagen des jungen Mannes waren vereist.