Vorfall in Stuttgart

1 Der 44-Jährige bunkerte rund 80 Gramm Marihuana bei sich zu Hause (Symbolbild). Foto: dpa/Matthias Balk

Am Rupert-Mayer-Platz kontrolliert die Polizei einen 44-Jährigen. Sie werden fündig. Der Mann hat Marihuana und Drogenersatzstoffe bei sich.















Die Polizei hat am Donnerstag in Stuttgart-Mitte einen 44-Jährigen festgenommen, der mit Rauschgift gehandelt haben soll. Laut Pressemitteilung kontrollierten die Beamten den Mann gegen 18.15 Uhr am Rupert-Mayer-Platz. Der Tatverdächtige hatte unter anderem Marihuana, Drogenersatzstoffe und eine kleine Menge Amphetamin bei sich.

Bei einer späteren Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten noch mehr. In einem Zimmer entdeckten die Polizisten zudem knapp 80 Gramm Marihuana, mehrere Hundert Tabletten verschiedener Drogenersatzstoffe sowie Beweismittel, die auf einen Rauschgifthandel schließen lassen. Der 44-Jährigen wird am Freitag einem Haftrichter vorgeführt.