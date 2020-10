1 In der Nacht wurden in Stuttgart zwei Männer überfallen (Symbolbild). Foto: picture alliance / dpa/Karl-Josef Hildenbrand

In der Nacht werden in Stuttgart zwei junge Männer zunächst angepöbelt und dann überfallen. Nun sucht die Polizei Zeugen zu dem Vorfall, der sich an der Büchsenstraße abgespielt hat.

Stuttgart - Zwei unbekannte Täter haben am Sonntagmorgen gegen 3.15 Uhr in Stuttgart zwei junge Männer überfallen und geschlagen. Nach Angaben der Polizei hielten sich die 23- und 24-Jährigen in der Nacht in einem Imbiss an der Theodor-Heuss-Straße auf, als sie von zwei weiteren Gästen im Außenbereich angepöbelt und geschlagen wurden. Die beiden Opfer flüchteten daraufhin zu Fuß in Richtung Büchsenstraße, wo sie von den beiden Tätern eingeholt und in eine Tiefgarage gedrängt wurden.

Polizei sucht Zeugen

Dort schlugen sie erneut auf die jungen Männer ein und forderten sie auf, ihre Taschen zu entleeren und Geld herauszugeben. Plötzlich ließen die Täter von ihren beiden Opfern ab und verschwanden ohne Diebesgut. Möglicherweise war eine Gruppe, die sich in der Nähe befand und auf den Vorfall aufmerksam wurde, Grund für die Flucht.

Ein Täter war etwa 25 bis 30 Jahre alt und schlank. Er trug eine Jeans und einen beigen Kapuzenpullover samt Weste. Der andere Mann war etwas gleich alt und übergewichtig. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/89905778 bei der Polizei zu melden.

