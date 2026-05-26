Vorfall in Stuttgart-Ost: Unbekannter fragt 24-Jährige nach dem Weg und raubt ihr dann die Tasche
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Ein Unbekannter hat am Freitagnachmittag in Stuttgart-Ost eine 24-Jährige ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen (Symbolfoto). Foto: IMAGO/BildFunkMV

In Stuttgart-Ost raubt ein Unbekannter einer 24-Jährigen die Tasche. Die Frau wird dabei leicht verletzt, die Polizei sucht Zeugen.

Ein Unbekannter hat am Freitagnachmittag in Stuttgart-Ost eine 24-Jährige ausgeraubt. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei in der Adolf-Kröner-Straße. Wie die Polizei mitteilt, war die 24-Jährige gegen 14.15 Uhr zu Fuß unterwegs, als der Unbekannte sie nach dem Weg fragte. Während sie Auskunft gab, griff der Mann nach ihrer Handtasche und versuchte, sie wegzureißen. Die Frau hielt die Tasche zunächst fest, ließ dann aber los und stürzte. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Der Täter flüchtete in Richtung Gänsheidestraße/Heidehofstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

 

Polizei stellt Teile der Beute sicher – Laptop fehlt weiterhin

In der Tasche befanden sich zum Tatzeitpunkt unter anderem eine schwarze Ledertasche mit einem Laptop, ein Geldbeutel, Kopfhörer und eine Hygienetasche. Die 24-Jährige konnte die Kopfhörer später in der Hugo-Eckener-Straße orten. Dort fanden Einsatzkräfte Teile der Beute, die Laptoptasche mit Laptop und Ladekabel fehlte jedoch.

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Der Tatverdächtige soll etwa 20 bis 30 Jahre alt und rund 1,75 Meter groß gewesen sein. Zu Tatzeit war er komplett schwarz gekleidet und trug einen Kapuzenpullover. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/89905778 bei der Kriminalpolizei zu melden

 