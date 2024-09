Vorfall in Stuttgart-Ost

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Zwei Zwölfjährige sind am Dienstag im Stuttgarter Osten unterwegs, als ein Unbekannter auf sie zukommt und sie sexuell belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert



Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagabend zwei zwölf Jahre alte Mädchen in der Landhausstraße in Stuttgart-Ost sexuell belästigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.