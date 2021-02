Vorfall in Stuttgart-Ost

Diebe in Stuttgart-Ost hatten entweder großes Glück oder haben bewusst den Daimler Benz GLC aufgebrochen – darin sollen Spirituosen und Lebensmittel im Wert von zirka 900 Euro gewesen sein.

Stuttgart-Ost - Unbekannte haben nach Angaben der Polizei in der Nacht von Samstag und Sonntag zwischen 20 Uhr und 9 Uhr auf bislang nicht geklärte Weise einen Daimler Benz GLC an der Fraasstraße in Stuttgart-Ost aufgebrochen.

Im Kofferraum des Autos befanden sich wohl Spirituosen und Lebensmittel im Wert von zirka 900 Euro, die die Täter mitgehen ließen. Zeugen werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Rufnummer 0711/89903500 zu melden.

