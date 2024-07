Vorfall in Stuttgart-Ost: Junge in Sichtweite von Polizeirevier sexuell belästigt

1 Die Tat ereignet sich in der Ostendstraße, auf höhe des Reviers. Allerdings auf der anderen Straßenseite. Foto: Sebastian Steegmüller

Ein Unbekannter hat in der Ostendstraße einen Zwölfjährigen in obszöner Weise angesprochen. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mann unerkannt entkommen. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend an der Ostendstraße, auf Höhe der dortigen Buchhandlung, einen Zwölfjährigen sexuell belästigt. Nach Polizeiangaben sprach der Mann den Jungen gegen 20.10 Uhr in obszöner Weise an. Er soll gefragt haben, ob er sexuelle Handlungen an ihm vornehmen wolle. Geistesgegenwärtig hat sich das Kind direkt im Anschluss in das Polizeirevier 5, das auf der anderen Straßenseite liegt, begeben und den Vorfall gemeldet. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung trafen die alarmierten Beamten den Mann aber nicht mehr an.