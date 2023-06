1 Ein nackter Mann hat in Stuttgart-Münster eine Frau sexuell belästigt (Symbolbild). Foto: imago images/Rolf Poss/Rolf Poss via www.imago-images.de

Eine Frau ist am späten Mittwochabend in Stuttgart-Münster unterwegs, als sich ihr ein nackter Mann in den Weg stellt. Der 40-Jährige manipuliert dabei an seinem Glied.









Ein nackter Mann hat am späten Mittwochabend in Stuttgart-Münster eine 36-Jährige sexuell belästigt. Nach Angaben der Polizei stellte sich der unbekleidete 40-Jährige der Frau in der Mainstraße in den Weg. Währenddessen soll er an seinem Glied manipuliert haben – anschließend lief er davon.