Ein unbekannter Mann steigt in die Stadtbahn der Linie U12, stellt sich vor eine junge Frau und befriedigt sich selbst. Als weitere Passagiere einsteigen, flüchtet der Mann. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart - Ein unbekannter Mann hat am Dienstagabend in Stuttgart-Mühlhausen in einer Stadtbahn der Linie U12 eine 18-Jährige belästigt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Frau gegen 19 Uhr in der Linie U12 in Richtung Dürrlewang. Sie bemerkte im Zug auf Höhe der Haltestelle Max-Eyth-See einen Mann, der sein Glied aus der Hose hängen ließ. Der Unbekannte stellte sich vor die Frau und befriedigte sich selbst.

An der Haltestelle Züricher Straße stiegen drei weitere Fahrgäste in den Wagen, der Täter verließ daraufhin fluchtartig die Stadtbahn in unbekannte Richtung. Die Frau beschrieb den Täter als etwa 40 bis 45 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er hatte laut Zeugin ein längliches Gesicht und kurze, dunkelgraue Haare.

Außerdem trug der Mann eine dunkle Mund-Nasen-Bedeckung, einen dunklen Mantel, eine hellgraue Hose sowie einen dunklen Rucksack, der sich am oberen Ende zurollen ließ. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Nummer 0711/8990-5778 zu melden.

