Brezel Race in Stuttgart 2200 ambitionierte Hobbyradler starten beim Jedermann-Rennen

Mehr als 2000 Fahrradbegeisterte haben sich am Sonntag beim Brezel Race in und um Stuttgart in den Sattel geschwungen – bei strahlendem Sonnenschein. Die 26-jährige Pauline erzählt, weshalb sie mitgefahren ist.