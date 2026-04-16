Vorfall in Stuttgart-Möhringen: 50-Jähriger onaniert auf offener Straße – Kindergärtnerin erkennt ihn wieder

1 Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Die Polizei hat am Mittwoch einen 50-Jährigen festgenommen, der am Tag zuvor in der Heigelinstraße in Stuttgart-Möhringen masturbiert haben soll. Eine Frau hatte ihn wiedererkannt.











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Ein 50 Jahre alter Mann steht im Verdacht, sich am Mittwoch in der Heigelinstraße in Stuttgart-Möhringen exhibitionistisch verhalten zu haben. Eine 27-jährige Frau, die mit einer Kindergartengruppe unterwegs war, beobachtete gegen 10.05 Uhr, wie der Mann in der Öffentlichkeit masturbiert haben soll, berichtet die Polizei.