1 Zunächst hatte ein 34-Jähriger einen 62 Jahre alten Mann geschlagen. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein 34-Jähriger schlägt am Montag am Stuttgarter Hauptbahnhof auf einen 62-Jährigen ein. Dieser wehrt sich und stößt den Angreifer von sich. Dabei fällt dieser gegen eine Seniorin.









Eine 70 Jahre alte Frau ist am Montagabend am Hauptbahnhof in Stuttgart-Mitte gestürzt am Kopf verletzt worden, weil sie als Unbeteiligte in eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern geraten war. Auch einer der Männer trug leichte Verletzungen davon.