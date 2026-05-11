Vorfall in Stuttgart-Mitte: Unbekannter kneift 18-Jähriger in den Hintern und fasst ihr in den Schritt

Unbekannter kneift 18-Jähriger in den Hintern und fasst ihr in den Schritt

1 Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls (Symbolbild). Foto: Lino Mirgeler/dpa

Ein Unbekannter belästigt offenbar eine 18-Jährige an einer Bushaltestelle in Stuttgart-Mitte sexuell. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.











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Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Samstag in Stuttgart-Mitte offenbar eine 18-Jährige sexuell belästigt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 2.25 Uhr an der Bushaltestelle Wilhelmstraße Ecke Olgastraße. Der Unbekannte streifte demnach zunächst den Hintern der Frau, bevor er sie dann in das Gesäß kniff und ihr in den Schritt fasste.