Vorfall in Stuttgart-Mitte: Unbekannter kneift 18-Jähriger in den Hintern und fasst ihr in den Schritt
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Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls (Symbolbild). Foto: Lino Mirgeler/dpa

Ein Unbekannter belästigt offenbar eine 18-Jährige an einer Bushaltestelle in Stuttgart-Mitte sexuell. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Samstag in Stuttgart-Mitte offenbar eine 18-Jährige sexuell belästigt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 2.25 Uhr an der Bushaltestelle Wilhelmstraße Ecke Olgastraße. Der Unbekannte streifte demnach zunächst den Hintern der Frau, bevor er sie dann in das Gesäß kniff und ihr in den Schritt fasste.

 

Der Unbekannte flüchtete dann in Richtung Wilhelmsplatz, eine Fahndung nach dem Täter verlief ohne Ergebnis. Der Mann ist laut Polizei etwa 30 Jahre alt, circa 1,60 bis 1,65 Meter groß und hatte dunkle Haare und einen dunklen Bart. Zur Tatzeit trug er eine blaue Jogginghose sowie eine dunkle Übergangsjacke mit dunkler Kapuze.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0711 89903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

 