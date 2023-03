1 Ein Mann hat am Samstagabend auf einer Liegewiese am Schlossplatz zwei Mädchen belästigt. (Symbolbild) Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth/Achim Zweygarth

Auf einer Liegewiese am Schlossplatz onaniert ein Mann und schaut dabei auf zwei 16- und 17-jährige Mädchen. Diese alarmieren daraufhin die Polizei.









Ein 48-jähriger Mann soll am frühen Samstagabend auf einer Liegewiese am Schlossplatz in Stuttgart-Mitte sein Geschlechtsteil entblößt und vor zwei minderjährigen Mädchen onaniert haben. Nach Angaben der PolizeiStuttgart schaute der Mann bei seiner Tat die zwei 16- und 17-jährigen Mädchen, die sich in seiner Nähe befanden, an. Die minderjährigen Mädchen alarmierten daraufhin gegen 18.15 Uhr die Polizei.

Laut Polizeibericht nahmen die Beamten den Tatverdächtigen vorläufig fest, um polizeiliche Maßnahmen durchzuführen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Polizeibeamten den 48 Jahre alten Mann wieder auf freien Fuß.