Mann belästigt Frauen am Schlossplatz sexuell

Vorfall in Stuttgart-Mitte

1 Ein mutmaßlicher Exhibitionist onaniert am Dienstag auf dem Schlossplatz vor drei Frauen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/imagebroker/IMAGO/imageBROKER/Arnulf Hettrich

In der Stuttgarter Innenstadt läuft am Dienstag ein 25 Jahre alter Mann mit heruntergelassener Hose auf drei Frauen zu und onaniert dabei. Die Polizei nimmt den Mann vorläufig fest.









Ein 25-jähriger Mann soll am Dienstag am Schlossplatz in Stuttgart-Mitte mehrere Frauen sexuell belästigt haben. Laut Polizeibericht waren die drei Frauen im Alter von 22 bis 27 Jahren kurz nach 19 Uhr auf dem Schlossplatz unterwegs, als sie den 25 Jahre alten Mann bemerkten. Dieser soll mit heruntergelassener Hose auf die Frauen zugekommen sein und dabei onaniert haben.

Alarmierte Polizeibeamte nahmen den alkoholisierten Mann kurz darauf vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten den 25-Jährigen wieder auf freien Fuß.