Ein unbekannter Mann hat am Dienstag eine 34 Jahre alte Frau in der Marienstraße in Stuttgart-Mitte sexuell belästigt. Wie die Polizei berichtet, stand die 34-Jährige gegen 18.45 Uhr vor dem Hauseingang eines Gebäudes, als der Unbekannte sich ihr von hinten näherte, sie umarmte und ihr über der Kleidung an die Brüste fasste.

Die Frau stieß den Mann von sich und flüchtete in das Gebäude. Der mutmaßliche Täter soll zwischen 25 und 35 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß sein. Er hatte helle oder blonde Haare und ein oder mehrere Piercings im Gesicht. Zur Tatzeit trug er ein schwarzweißes Basecap.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 an die Kriminalpolizei zu wenden.