Polizeibeamte haben in der Nacht zum Sonntag einen 27 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, gemeinsam mit einem bislang unbekannten Mann einen 37-Jährigen im Bereich der Klett-Passage in Stuttgart-Mitte ausgeraubt und verletzt zu haben.

Wie die Polizei mitteilte, war der 37 Jahre alte Mann gegen 3.40 Uhr in der Klett-Passage unterwegs, als er von dem 27-Jährigen und seinem unbekannten Mittäter zunächst dazu veranlasst wurde, diesen in eine abgelegene Ecke zu folgen. Dort wurde er von den beiden Männern angegriffen. Hierbei soll der 27-Jährige auf den Älteren eingeschlagen und getreten haben, um ihm Handy und Geldbeutel wegzunehmen, was ihm letztlich gelang. Der 27-Jährige übergab das Raubgut, ein Smartphone und 150 Euro in bar, dem Mittäter, der unerkannt flüchten konnte.

27-Jähriger unter Tatverdacht – Mittäter flüchtig

Der Beraubte konnte den 27-jährigen Tatverdächtigen, der versuchte sich vom Tatort zu entfernen, zunächst verfolgen. Als der 27-Jährige dies bemerkte, soll er den 37 Jahre alten Mann auf den Boden gestoßen und erneut geschlagen haben, bis Sicherheitspersonal auf den Vorfall aufmerksam wurden und die beiden Männer trennte. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 27 Jahre alten Mann kurz darauf fest. Der Tatverdächtige wurde im Laufe des Montags auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.