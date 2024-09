Vorfall in Stuttgart-Mitte

1 Polizeibeamte nahmen den Verdächtigen fest. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcus Brandt

Ein 46-Jähriger stiehlt am Mittwochabend ein Parfüm aus einem Geschäft in Stuttgart-Mitte. Ein Security-Mitarbeiter spricht ihn an, darauf werden Polizisten aufmerksam. Bei der Festnahme zeigt sich der Verdächtige aggressiv.











Ein 46 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Mittwochabend Parfüm im Wert von 99 Euro aus einem Geschäft in der Königstraße in Stuttgart-Mitte gestohlen zu haben. Bei einer Festnahme reagierte der Verdächtige aggressiv.