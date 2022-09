1 Die Prostituierte flüchtete nach der Attacke des Mannes. (Symbolfoto) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

In der Nacht zum Freitag geraten eine Prostituierte und ihr Kunde in Stuttgart-Mitte aneinander. Dabei greift der Mann die Frau an – diese flüchtet.















Eine Prostituierte und ihr Kunde sind in der Nacht zum Freitag in Stuttgart-Mitte nach dem Geschlechtsverkehr in Streit geraten. Im Laufe dessen soll der Unbekannte die Frau gegen 0.30 Uhr in dem Gebäude an der Leonhardstraße angegriffen haben. Das berichtet die Polizei.

Die 30-Jährige flüchtete daraufhin aus dem Zimmer. Der Mann durchsuchte danach die Räumlichkeit und nahm mehrere Hundert Euro an sich. Dann flüchtete er.

So soll der Täter aussehen

Der Unbekannte soll 1,85 Meter groß und dunkelhäutig sein. Er hat kurze lockige Haare. Zur Tatzeit soll er eine hellgraue Basecap, eine auffällige silberne Jacke mit blauem Innenfutter, eine blaue lange Hose sowie weiße Turnschuhe mit blauen Applikationen getragen haben.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/89905778 zu melden.