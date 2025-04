Frau mehrfach gegen den Kopf getreten – Verdächtiger in Haft

Vorfall in Stuttgart-Mitte

1 Die Polizei hat einen 46 Jahre alten Mann in Stuttgart-Mitte festgenommen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Peter Kneffel

Anfang April soll ein Mann einer 55 Jahre alten Frau mehrfach gegen den Kopf getreten haben. Nun sitzt er in Haft.











Weil er einer 55 Jahre alten Frau in Stuttgart-Mitte mehrfach gegen den Kopf getreten haben soll, hat die Polizei einen 46 Jahre alten Mann festgenommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erfolgte die Festnahme bereits am Freitag, 4. April.