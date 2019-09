Vorfall in Stuttgart-Mitte

1 Ein Mann wurde bei der Schlägerei schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Shutterstock

Bei einer brutalen Schlägerei am Schlossplatz ist in der Nacht zu Sonntag mindestens ein junger Mann schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart-Mitte - In der Nacht zu Sonntag ist es am Schlossplatz in Stuttgart-Mitte zu einer heftigen Schlägerei gekommen, bei der mindestens ein junger Mann schwer verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall.

Wie die Beamten mitteilen, soll es gegen 0.30 Uhr zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei Männergruppen gekommen sein, in deren Verlauf auch ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug beschädigt wurde. Mindestens ein junger Mann erlitt dabei massive Gesichtsverletzungen.

Zeugen und insbesondere weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-3200 bei der Polizei zu melden.

