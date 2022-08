Vorfall in Stuttgart-Mitte

1 Polizeibeamte nehmen den 24-Jährigen vorläufig fest. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Ein 24-Jähriger soll am Sonntag eine 23-Jährige auf dem Stuttgarter Schlossplatz sexuell belästigt haben. Die Polizei sucht Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte.















Polizeibeamte haben am Sonntagmittag einen 24 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der eine 23-Jährige am Schlossplatz in Stuttgart-Mitte sexuell belästigt haben soll.

Der 24-Jährige entblößte sich nach Angaben der Polizei gegen 13 Uhr im Bereich der Jubiläumssäule und onanierte hierbei vor der jungen Frau. Anschließend urinierte er in den danebenliegenden Brunnen, bevor ihn die Beamten schließlich vorläufig festnahmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ließen sie den Mann wieder auf freien Fuß. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0711/ 8990 5778 zu melden.