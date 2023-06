Vorfall in Stuttgart

1 Die Polizei sucht nach dem Vorfall Zeugen. Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Gelhot

Am späten Mittwochabend wird in Stuttgart-Ost eine junge Frau von einem Unbekannten sexuell belästigt. Nun sucht die Polizei weitere Geschädigte und Zeugen.









Ein bislang unbekannter Mann hat am späten Mittwochabend in Stuttgart-Ost eine 22-Jährige sexuell belästigt – anschließend flüchtete er. Nach Angaben der Polizei war die junge Frau gegen 22.40 Uhr in der Rotenbergstraße unterwegs, als auf Höhe Teckstraße der Mann auf sie zukam, sie anfasste und unter ihr T-Shirt griff. Die 22-Jährige stieß den Tatverdächtigen daraufhin von sich weg und rief lautstark um Hilfe, worauf zwei Zeugen auf die Situation aufmerksam wurden und der Frau zur Hilfe kamen.