Vorfall in Stuttgart

1 Ein Polizist ist im Einsatz in Stuttgart verletzt worden. Foto: dpa/Friso Gentsch

Eine Personenkontrolle in Stuttgart eskaliert: Ein 23-Jähriger beleidigt einen Polizisten – und schlägt diesem mit der Faust ins Gesicht.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Bei einer Personenkontrolle hat ein Mann in Stuttgart Polizisten verletzt. Der 23-Jährige habe die Beamten am Samstag zunächst beleidigt, dann habe er einem 26 Jahre alten Polizisten erst gegen den Arm geschlagen und dann mit der Faust ins Gesicht, wie die Polizei mitteilte. Der Mann sei festgenommen worden. Auf dem Weg zum Streifenwagen biss er den Angaben nach einem 39 Jahre alten Polizisten in den Oberschenkel.

Angekommen in der Zelle des Polizeireviers sei es zu weiterem Widerstand und Beleidigungen gekommen. Der Mann war bereits zuvor wegen eines Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Er wurde am Samstag einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.