1 Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Am Samstagabend sind zwei junge Männer in einer Bar in Stuttgart-Mitte. Dabei stiehlt eine Gruppe von Männern offenbar ihre Jacken. Als sie diese zur Rede stellen, gibt es Schläge.















Erst wurden sie bestohlen, dann noch angegriffen: Am Samstagabend waren ein 22- und 24-jähriger Mann in einer Bar in der Friedrichstraße (Stuttgart-Mitte). Zu Beginn des Abends legten sie ihre Jacken und einen Rucksack in eine Ecke des Clubs. Das berichtet die Polizei.

Als das Duo den Laden kurz vor 24 Uhr verlassen wollte, waren ihre Jacken und der Rucksack verschwunden. Sie entdeckten die Gegenstände aber noch in der Bar bei einer Gruppe von jungen Männern. Als die zwei Besitzer diese ansprachen, entwickelte sich schnell ein Streit. Im Laufe dessen wurde der 24-Jährige mehrmals ins Gesicht geschlagen. Dennoch gelang es den beiden, ihre Sachen zurückzubekommen. Nichtsdestotrotz fehlte ein Geldbeutel und ein Smartphone, bei einem zweiten Portemonnaie war das Bargeld weg.

So soll ein Täter aussehen

Die mutmaßlichen Täter gingen in Richtung Schlossplatz davon. Einer davon soll zwischen 18 und 25 Jahre alt sowie etwa 1,80 Meter groß sein. Er war schlank und trug eine weißgraue Camouflage-Jacke.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/89905778 zu melden.