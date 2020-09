1 Die Polizei sucht nach Hinweisen zu dem Vorfall. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Eine 24-Jährige ist in der Nacht zum Samstag in Stuttgart unterwegs, als sie von drei Unbekannten in eine dunkle Ecke gedrängt wird. Dort greifen sie der Frau in den Intimbereich – und rauben sie anschließend aus.

Stuttgart - Drei Männer haben in der Stuttgarter Innenstadt eine junge Frau umringt, sexuell belästigt und ausgeraubt. Die drei Unbekannten drängten die 24-Jährige in der Nacht zum Samstag gegen 3.20 Uhr an der Geißstraße in eine dunkle Ecke, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Dort fassten sie der Frau demnach an die Brust und in den Intimbereich und zwangen sie, ihre Wertsachen auszuhändigen. Mit einer Beute im Wert von rund 600 Euro flüchteten die Männer.

So sollen die Täter aussehen

Laut des Opfers sind die Männer zwischen 26 und 30 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß und haben einen dunklen Teint.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/89905778 zu melden.

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.