Vorfall in Stuttgart-Feuerbach: 45-Jährige von Unbekanntem sexuell bedrängt – Zeugen gesucht

Vorfall in Stuttgart-Feuerbach

Am Samstag soll ein unbekannter Mann an der Sankt-Pöltener-Straße in Feuerbach eine Frau sexuell bedrängt haben. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.











Ein unbekannter Mann soll am Samstag an der Sankt-Pöltener-Straße in Stuttgart-Feuerbach versucht haben, eine 45-jährige gegen ihren Willen zu küssen. Laut Polizei saß die Frau gegen 03.10 Uhr gemeinsam mit dem Mann auf einer Bank. Im Verlauf des Gesprächs versuchte der Mann die Frau zu küssen und ihre Hose zu öffnen. Die Frau wehrte sich laut der Beamten, konnte flüchten und alarmierte die Polizei.