Vorfall in Stuttgart: Exhibitionist belästigt Frau – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht einen Mann, der am Freitag in einem Drogeriemarkt an der Unterländer Straße in Stuttgart vor einer 17 Jahre alten Frau sein Glied entblößt hat. Die Frau befand sich laut Polizei kurz vor 14 Uhr beim Einkaufen, als sie einen Mann neben sich bemerkte, welcher sein nicht erigiertes Glied aus der Hose holte und in der Hand hielt. Daraufhin entfernte sich die 17-Jährige und der Mann konnte unerkannt aus dem Markt flüchten.