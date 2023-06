1 Die Polizei stoppte die Autofahrerin in Stuttgart-Ost (Symbolbild). Foto: IMAGO/HMB-Media/IMAGO/Heiko Becker

Eine offenbar betrunkene Autofahrerin hat in der Nacht zum Donnerstag in Stuttgart ein ziviles Polizeifahrzeug überholt und eine rote Ampel missachtet – sie wurde vorläufig festgenommen. Laut Polizei war die 33-Jährige kurz vor Mitternacht mit ihrem weißen BMW 220i in der Inselstraße in Wangen unterwegs, als sie das Fahrzeug mit den Polizeibeamten überholte und mit überhöhter Geschwindigkeit ihre Fahrt über die Ulmer Straße in Richtung Stuttgart-Ost fortsetzte.