Autodiebe schlagen zweimal in Vaihingen zu

Vorfall in Stuttgart

1 In Stuttgart haben Diebe zwei Autos gestohlen (Symbolbild). Foto: dpa/Axel Heimken

In Stuttgart-Vaihingen werden in der Nacht zum Donnerstag gleich zwei hochwertige Autos gestohlen. Ob ein Zusammenhang besteht, prüft die Polizei und hofft dabei auf Zeugenhinweise.

Stuttgart - Unbekannte sollen in der Nacht auf Donnerstag in Stuttgart-Vaihingen zwei Autos gestohlen haben. Nach Polizeiangaben erbeuteten die Diebe zwischen 20.30 Uhr und 7.40 Uhr einen an der Schießmauerstraße abgestellten schwarzen Mazda CX-5, der das amtliche Kennzeichen S-NK-1983 trägt und rund 40.000 Euro wert ist.

An der Straße In der Schranne wurde zwischen 19.30 Uhr und 7.40 Uhr ein roter Mazda CX-5 mit dem amtlichen Kennzeichen S-SL-1117 gestohlen, dessen Wert bei etwa 30.000 Euro liegt. Wie die beiden Fahrzeuge entwendet wurden und ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11/89 90 57 78 bei der Kriminalpolizei zu melden.

