Eine 45-Jährige lernt einen Unbekannten am Hauptbahnhof kennen. Sie entschließt sich, einen Fußweg mit ihm gemeinsam zurückzulegen – da wird er plötzlich übergriffig.









Ein unbekannter Mann soll in der Nacht zum Mittwoch im Bereich der Lautenschlagerstraße in Stuttgart eine 45 Jahre alte Frau sexuell belästigt haben. Die 45-Jährige und der Unbekannte lernten sich laut Polizei am Hauptbahnhof kennen und gingen gegen Mitternacht zusammen in Richtung Lautenschlagerstraße.

Laut Täterbeschreibung kräftige Figur

Der Mann soll ihr während des Gesprächs unvermittelt in die Hose und den Intimbereich gefasst haben und anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Der Täter soll höchstens 25 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß sein, kurze dunkle Haare und eine kräftige Figur haben. Er war mit Jeanskleidung sowie einer blauen Kapuzenjacke mit einer Aufschrift auf dem Rücken bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/8990 5778 an die Kriminalpolizei zu wenden.