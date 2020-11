1 Die Polizei hat am Montagabend in Stuttgart-Sillenbuch einen Mann vorläufig festgenommen (Symbolbild). Foto: dpa/Johannes Neudecker

Ein 35-jähriger Mann beleidigt am Montagabend in Stuttgart-Sillenbuch Polizeibeamte. Als die Polizei ihn festnehmen will, wehrt sich der Betrunkene. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart - In Stuttgart-Sillenbuch ist am Montagabend ein 35-Jähriger festgenommen worden, der Polizeibeamte beleidigt haben soll. Nach Angaben der Polizei meldete die Leitstelle der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) gegen 22.30 Uhr drei mutmaßlich alkoholisierte Männer an der Haltestelle Silberwald. Sie sollen zuvor durch unbekannte Fahrgäste aus bislang nicht geklärten Gründen an der Haltestelle aus der Bahn begleitet worden sein. Die Beamten überprüften daraufhin die Haltestelle und kontrollierten die drei Männer.

Der 35-Jährige, der erst am selben Tag aus der Haft entlassen wurde, weigerte sich laut Polizei, seine Personalien anzugeben und sich auszuweisen. Zudem soll er die Beamten beleidigt und sich aggressiv verhalten haben. Als die Polizei ihm daraufhin Handschellen anlegen wollte, wehrte sich der Mann, indem er mehrfach nach den Beinen der Beamten griff – auch sollen weiterhin Beleidigungen gefallen sein. Der 35-Jährige wurde in der Folge in eine Ausnüchterungszelle gebracht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefonnummer 0711/89903400 zu melden.

