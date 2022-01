1 Bauarbeiter in Stuttgart wurden provoziert – und beworfen. Foto: imago images/photothek/Ute Grabowsky/photothek.net

Unschöne Szenen in Stuttgart: Ein 17-Jähriger greift Bahn-Mitarbeiter an. Erst provoziert der junge Mann die Arbeiter – dann wirft er einen noch unbekannten Gegenstand auf einen Bauzug.















Link kopiert

Stuttgart - Ein 17-Jähriger hat in Stuttgart Mitarbeiter der Deutschen Bahn provoziert und einen noch unbekannten Gegenstand auf einen Bauzug geworfen. Aus welchem Grund der junge Mann seine Aggressionen am Tunnelportal in Stuttgart-West gegen die Bauarbeiter richtete, war zunächst unklar. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ermitteln die Beamten, um was für einen geworfenen Gegenstand es sich handelte. „Es wurde glücklicherweise kein Bauarbeiter verletzt“, heißt es weiter. Das Wurfgeschoss sei in der Nacht von Freitag auf Samstag um kurz vor Mitternacht auf dem Dach des Bauzugs gelandet.

Der 17-Jährige war den Angaben zufolge mit zwei weiteren Jugendlichen im Alter von 15 und 17 Jahren unterwegs. Sie flüchteten und konnten an einer nahe gelegenen Esso Tankstelle durch Beamte der Bundespolizei gefasst werden. Die Polizisten brachten die Jugendlichen zu deren Eltern. Alle Beteiligten seien stark alkoholisiert gewesen. Gegen den Beschuldigten wird nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.