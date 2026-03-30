Vorfall in Stuttgart: 15-Jährige streichelt Hund in Bus – Besitzer filmt ihr dabei unter den Rock
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Die Polizei sucht nach dem Vorfall in einem Bus Zeugen (Symbolbild). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Eine 15-Jährige streichelt in einem Bus in Stuttgart einen Hund – dessen Besitzer filmt der Jugendlichen dabei offenbar unter den Rock. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein bislang unbekannter Mann hat am Samstagabend in Stuttgart unter den Rock eines 15-jährigen Mädchens gefilmt. Das Mädchen stieg laut einer Mitteilung der Polizei mit zwei Freundinnen gegen 23.20 Uhr in den Bus der Linie 70 Richtung Plieningen Seemühlenweg. Der Unbekannte stieg demnach mit seinem Hund zu und setzte sich gegenüber der 15-Jährigen. Als das Mädchen den Hund streichelte, beobachtete eine unbekannte Zeugin, wie der Täter sein Mobiltelefon auf die Beine des Mädchens richtete und offenbar Bilder oder Videos unter ihrem Rock aufnahm.

 

Anschließend verließ der Mann gegen 23.30 Uhr den Bus an der Haltestelle Birkach-West. Der Täter war der Polizei zufolge etwa 60 Jahre alt, hatte dunkelblondes mittellanges Haar und schielte. Er trug einen dunklen Schal, eine Bauchtasche, eine blaue Jacke und eine graue Jogginghose. Zudem hatte er einen kleinen schwarzen Hund dabei.

Die unbekannte Zeugin, die den Vorfall beobachtete, sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711 89903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

 