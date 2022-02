1 In Stuttgart soll ein Mädchen sexuell belästigt worden sein. Foto: imago/Arnulf Hettrich/Arnulf Hettrich

Die Stuttgarter Polizei sucht Zeugen: Ein Unbekannter soll in einer Stadtbahn eine 15-Jährige sexuell belästigt haben. Die Hintergründe zu dem Vorfall.















Stuttgart - Eine 15-Jährige soll in einer Stuttgarter Stadtbahn von einem unbekannten Mann sexuell belästigt worden sein. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war das Mädchen am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr in der Stadtbahn der Linie U4 von der Haltestelle Leo-Vetter-Bad in Richtung Hölderlinplatz.

An der Haltestelle Ostendplatz stieg der Täter ebenfalls in die Bahn ein und stellte sich direkt neben die 15-Jährige. Während der weiteren Fahrt sei ihr der Täter immer näher gekommen und habe sie mehrmals am Oberschenkel berührt, berichten die Beamten weiter. An der Haltestelle Stöckach sei der Unbekannte ausgestiegen.

Der Unbekannte soll etwa 1,75 Zentimeter groß, 30 bis 40 Jahre alt sein, einen korpulenten Körperbau sowie kurze, braune Haaren haben. Er trug den Polizeiangaben zufolge eine hellblaue Jacke sowie eine dunkle FFP2-Maske. Zudem habe er einen unbekannten, roten, viereckigen Gegenstand in der Hand gehalten. Die Polizei bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0711 8990 5778 um Hinweise.