Eine bislang unbekannte Gruppe von vermutlich 15 Personen hat am Samstag drei Jugendliche in Steinheim an der Murr im Kreis Ludwigsburg angegriffen. Diese wurden bei dem Vorfall verletzt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, wurden die drei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren gegen 18 Uhr aus der Gruppe heraus von mehreren unbekannten Tätern auf dem Gummisportplatz an der Lehenstraße in Steinheim an der Murr angegriffen. Die Gruppe soll sich zuvor vor dem Sportplatz auf den dortigen Sitzbänken aufgehalten haben.

Lesen Sie auch

Einer der beiden 15-Jährigen soll laut Angaben der Polizei grundlos von einem Täter niedergeschlagen worden sein. Am Boden hätten dann mehrere Personen auf ihn eingeschlagen, so dass er das Bewusstsein verlor. Der Jugendliche erlitt schwere Verletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Seine beiden 15 und 16 Jahre alten Begleiter, die ebenfalls geschlagen wurden, erlitten leichte Verletzungen.

Polizei sucht Zeugen

Die derzeitigen Erkenntnisse der Polizei deuten daraufhin, dass die Täter mit einem roten Renault älteren Baujahrs und einem silbernen Nissan Qashqai unterwegs gewesen sein dürften.

Die Polizei sucht mit einer Personenbeschreibung nach den Tatverdächtigen und beschreibt sie wie folgt: Einer der Tatverdächtigen wurde als circa 23 Jahre alt und sehr groß beschrieben. Seine blonden Haare waren an den Seiten und im Nacken kurz, oben länger und nach vorne frisiert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der gefährlichen Körperverletzung am Sportplatz geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07144 82306-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.