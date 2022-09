Vorfall in Stadtbahn in Vaihingen

Ein Stadtbahnfahrer weist einen Reisenden darauf hin, dass dieser keine Maske trägt und seine Füße auf dem Sitz hat. Der Unbekannte reagiert äußerst aggressiv. Die Polizei sucht Zeugen.















Ein bislang unbekannter Mann hat am Freitagmorgen einen 54 Jahre alten Stadtbahnfahrer in Stuttgart-Vaihingen beleidigt, weil dieser ihn unter anderem auf dessen fehlende Maske aufmerksam gemacht hatte.

Wie die Polizei berichtet, befand sich der Unbekannte gegen 7.10 Uhr im hinteren Wagen der Linie U12, die nach Dürrlewang fuhr. Weil er seine Füße auf dem Sitz hatte und keine Maske trug, sprach ihn der Stadtbahnfahrer an der Haltestelle Dürrlewang an. Der Unbekannte fing sofort an, den 54-Jährigen in aggressiver Art und Weise zu beleidigten. Bevor die alarmierte Polizei eintraf, konnte der Unbekannte flüchten.

Der Stadtbahnfahrer beschreibt den mutmaßlichen Täter wie folgt: Etwa 21 bis 25 Jahre alt und groß mit gebräuntem Teint. Er hatte eine kräftige Statur, kurze Haare und unreine Haut. Bekleidet war er mit einer weißen Basecap, einem weißgrauen Kapuzenshirt, einer schwarzen Jogginghose und weißen Turnschuhen. Außerdem hatte er einen schwarzen Rucksack dabei und sprach deutsch mit unbekanntem Akzent. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-3400 an die Polizei zu wenden.