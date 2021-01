1 Zwischen Alpakas und Eseln feierten die Männer eine Party (Symbolbild). Foto: imago images / Westend61/Eyecatcher.pro

In einem Stall in St. Blasien sollen fünf Männer eine illegale Party zwischen Alpakas und Eseln gefeiert haben. Die Besitzerin der Tiere berichtet der Polizei, dass die Tiere nach dem Vorfall verstört gewesen sein sollen.

St. Blasien - Fünf junge Männer sollen in St. Blasien (Kreis Waldshut) in einen Stall eingedrungen sein und Party zwischen Alpakas, Eseln und Ziegen gemacht haben. Ermittlungen zufolge sollen die Männer im Alter zwischen 20 und 22 Jahren die Tiere mit Bier bespritzt und versucht haben, auf ihnen zu reiten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Auch die Tür zum Heulager wurde geöffnet, was dazu führte, dass die Tiere zu viel fraßen und Verdauungsprobleme erlitten. Ein Alpaka verletzte sich, weil es auf einen Kronkorken trat.

Besitzerin entdeckt verstörte Tiere

Die Besitzerin fand demnach am Neujahrsmorgen die verstörten Tiere und ihren beschädigten Stall. Nach einem Aufruf auf Facebook erhielt die Polizei Hinweise, die sie zu den mutmaßlichen Tätern führte. Der entstandene Sachschaden der illegalen Silvesterparty war zunächst unbekannt. Die Männer erwartet nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung und Verstoßes gegen die Corona-Verordnung. Ob sie sich auch wegen Tierquälerei verantworten müssen, wird derzeit noch geprüft.