Eine junge Frau beobachtet in einem Linienbus, wie ein Unbekannter eine 15-Jährige heimlich unter den Rock filmt. Die Polizei würde von der Zeugin gerne mehr wissen.

Der Fall einer 15-Jährigen, die am Wochenende bei der Fahrt in einem Linienbus zwischen Degerloch und Plieningen offenbar ins Visier eines Spanners geraten ist, gibt der Polizei noch reichlich Rätsel auf. Der Unbekannte soll der Jugendlichen mit seinem Smartphone heimlich unter den Rock gefilmt haben, als die sich von seinem kleinen Hund ablenken ließ. „Vieles ist noch unklar“, sagt Polizeisprecherin Kara Starke, „und deshalb suchen wir noch dringend diese Zeugin.“

Sie soll Mitte 20 sein, dunkle Haare haben. Doch sie ist bisher genauso unbekannt wie der Tatverdächtige, der am Samstag gegen 23.20 Uhr im Bus der Linie 70 ein strafbares Sexualdelikt begangen haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die 15-Jährige mit zwei Freundinnen auf der Fahrt von Degerloch in Richtung Plieningen unterwegs gewesen sein, als sich ein etwa 60 Jahre alter Mann mit einem kleinen schwarzen Hund hinzugesellte und gegenüber der Jugendlichen Platz nahm.

Besondere Auffälligkeit: Der Mann schielt

Der Hund hatte es der 15-Jährigen angetan. Sie streichelte das Tier. Der Unbekannte soll derweil sein Handy heimlich so positioniert haben, dass es mutmaßlich Fotos oder gar Videos von den Beinen oder dem Bereich unter dem Rock aufzeichnen konnte. „Die Betroffene bekam davon nichts mit“, sagt Polizeisprecherin Starke. „Sie wurde aber von der unbekannten Zeugin noch im Bus darauf aufmerksam gemacht.“ Ob der Täter zu diesem Zeitpunkt noch anwesend war oder nicht – das müsse noch geklärt werden.

Klar ist jedenfalls: Der Mann stieg an der Haltestelle Birkach-West aus. Die Busfahrt zwischen Ruhbank und diesem Halt beträgt laut Fahrplan acht Minuten. Die Linie 70 verkehrt auf dieser Strecke an Samstagen fahrplanmäßig zwischen 23.17 und 23.25 Uhr. Auffällig an dem dunkelblonden Mann ist, dass er offenbar schielt. Zur Tatzeit trug er eine blaue Jacke und eine graue Jogginghose sowie eine schwarze Bauchtasche.

Es drohen bis zu zwei Jahre Haft

Die 15-Jährige fuhr von Plieningen wohl mit der Stadtbahn nach Möhringen nach Hause und verständigte gegen 0.20 Uhr die Polizei. Die Beamten nahmen den Sachverhalt auf, für eine Fahndung war es da freilich zu spät. Die Jugendliche konnte aber auch nur das wiedergeben, was ihr die Zeugin berichtet hatte, ehe sie sich von den Mädchen trennte.

Die Ermittlungen hat das Revier Gutenbergstraße im Stuttgarter Westen übernommen, Telefon 07 11 / 89 90 -33 00. Die Beamten kümmern sich seit Herbst 2025 zentral um die zunehmenden Fälle der sexuellen Belästigungen. Damit soll das Kripodezernat entlastet werden. Zum Aufgabenspektrum gehören auch Straftaten des sogenannten Upskirting, das heimliche Filmen des Intimbereichs argloser Opfer. Dabei wird mit bis zu zwei Jahren Haft bestraft, „wer absichtlich oder wissentlich von den Genitalien, dem Gesäß, der weiblichen Brust oder der diese Körperteile bedeckenden Unterwäsche einer anderen Person unbefugt eine Bildaufnahme herstellt oder überträgt, soweit diese Bereiche gegen Anblick geschützt sind“.

Nicht zum ersten Mal Hundewelpen im Spiel

Ob der Tatverdächtige womöglich öfter auf den Fildern und rund um den Fernsehturm aufgetreten ist, gehört ebenfalls zu den Fragen, die sich die Ermittler stellen. Erst im Januar sorgte ein älterer Mann im Umfeld einer Grundschule in Sillenbuch für Aufregung, weil er Kinder ansprach. In einem Fall soll er einen Zweitklässler damit gelockt haben, ihm Hundewelpen in seiner Wohnung zu zeigen.

Unsere Empfehlung für Sie Vorfälle in Sillenbuch Mit Welpen gelockt – erneut Kinder im Umfeld einer Schule angesprochen Bereits im vergangenen Jahr sind im Stuttgarter Stadtbezirk Sillenbuch mehrere Kinder im Umfeld von Schulen von Fremden angegangen worden. Jetzt gibt es zwei weitere Fälle.

Ältere Tatverdächtige fielen in der Vergangenheit auch in Degerloch, Birkach und Plieningen als Exhibitionisten auf. Auch Übergriffe in Linienbussen hat es auf den Fildern hat es schon gegeben – so war im März 2023 eine 14-Jährige in der Linie 73 auf der Fahrt in den Stadtbezirk Plieningen von einem Unbekannten unsittlich berührt worden.