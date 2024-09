Vorfall in Sindelfingen-Maichingen: Unbekannter übergießt Blitzeranlage und zündet sie an

1 Mit brennbarer Flüssigkeit übergossen und angezündet. Foto: SDMG//Dettenmeyer

In Sindelfingen-Maichingen wird am Mittwochfrüh ein mobiler Blitzer mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet. Dabei wird die Anlage beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.











Vor etwas mehr als zwei Wochen in Aidlingen, nun auch in Sindelfingen-Maichingen (beides Kreis Böblingen): In dem Sindelfinger Teilort hat ein unbekannter oder mehrere bislang unbekannte Täter am Mittwochmorgen gegen 2.30 Uhr eine in der Stuttgarter Straße abgestellte mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlage beschädigt. Der sogenannte Enforcement Trailer war zwischen den Straßen Im Pflästerle und Verdistraße positioniert. Wie die Polizei berichtet, hat der oder haben die Täter eine brennbare Flüssigkeit über den Blitzer geleert und diese angezündet. Die Anlage wurde dabei äußerlich beschädigt, es entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro. Der Polizeiposten Maichingen, Telefon 0 70 31 / 20 40 50 oder E-Mail sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.