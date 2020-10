Vorfall in Sindelfingen

5 Der Schaden am Kran wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Foto: SDMG/ Dettenmeyer

Am Freitagnachmittag kippt im Sindelfinger Stadtteil Maichingen ein Baukran um und stürzt auf ein Wohnhaus. Verletzt wird bei dem Vorfall niemand – doch der Schaden ist hoch.

Sindelfingen - In Sindelfingen-Maichingen (Kreis Böblingen) hat sich am Freitagnachmittag ein Unglück ereignet. Nach Polizeiangaben kippte aus noch ungeklärter Ursache gegen 13 Uhr an der Verdistraße ein Baukran um und fiel auf ein Nachbargebäude.

Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Der Schaden am Kran soll laut Polizei bei etwa 30.000 Euro liegen. Der Schaden am Wohnhaus wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.