Großeinsatz an einer schwedischen Schule: Mehrere Personen wurden von Schüssen verletzt. Berichten zufolge ist der Täter tot.

An einer Schule im schwedischen Örebro sind fünf Personen von Schüssen getroffen worden. Das teilte die Polizei mit. Zum Zustand der Verletzten machte sie zunächst keine Angaben. Die Polizei forderte die Menschen in der Umgebung dazu auf, sich von der Schule fernzuhalten.

Polizei am Schauplatz des Vorfalls. Foto: TT News Agency/AP/Kicki Nilsson

Nach Informationen der Nachrichtenagentur TT ist der Täter tot - von der Polizei gab es dazu zunächst keine Angaben.

Lesen Sie auch

Polizeieinsatz vor Ort

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sind zahlreiche Polizisten und Rettungskräfte am Ort. Laut Polizeiangaben sind die Schülerinnen und Schüler in ihrer eigenen sowie in angrenzenden Schulen untergebracht. TT berichtete, es handele sich bei der Schule um den Campus Risbergska, eine Einrichtung für Erwachsenenbildung.