Vorfall in Schorndorf: Taxifahrer bei Raub schwer verletzt

Ein 43-jähriger Taxifahrer ist am Montag gegen 22.10 Uhr auf einer Privatfahrt in der Schorndorfer Löwenseestraße gewesen. Als er dort kurz in seinem Fahrzeug wartete, traten laut Polizei zwei maskierte männliche Täter an das Taxi heran. Sie schlugen auf den 43-Jährigen mehrfach ein und nahmen Bargeld in unbekannter Höhe aus der Fahrergeldbörse. Ferner zerstörten die Täter am Taxi eine Scheibe und beschädigten großflächig die Fahrzeugkarosserie. Als sie zu Fuß flüchteten, ließen sie den Taxifahrer schwer verletzt auf der Straße zurück. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.