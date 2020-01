1 Die 45-Jährige soll von ihrem Lebensgefährten brutal attackiert worden sein. (Symbolbild) Foto: Shutterstock/Tinnakorn jorruang

Ein 39-Jähriger soll in Sachsenheim seiner Lebensgefährtin vor ihrer Wohnung aufgelauert und sie ins Schlafzimmer eingesperrt haben. Danach attackierte er sie und bedrohte sie mit einem Messer.

Sachsenheim-Großsachsenheim - Ein 39 Jahre alter Mann soll am vergangenen Freitag in Großsachsenheim (Kreis Ludwigsburg) seine 45-jährige Lebensgefährtin in seine Gewalt gebracht, attackiert, mit einem Messer bedroht und verletzt haben.

Wie die Polizei meldet, war die Frau gegen 15 Uhr nach Hause gekommen, als der 39-Jährige bereits an der Wohnungstür wartete sie ins Schlafzimmer zerrte. Nachdem er die Schlafzimmertür verschlossen hatte, schlug, trat und bespuckte er sein Opfer und bedrohte es mit einem Messer. Der 47 Jahre alte Bruder der Frau, der sich ebenfalls in der Wohnung befand, wurde auf die ungewöhnlichen Geräusche aus dem Schlafzimmer aufmerksam und klopfte an die Tür. Daraufhin ließ der 39-Jährige von seinem Opfer ab und schloss die Tür auf. Der 47-Jährige soll danach von dem Tatverdächtigen zurückgedrängt und hierbei ebenfalls geschlagen worden sein.

Diese Ablenkung nutzte die Leichtverletzte, flüchtete aus der Wohnung und alarmierte die Polizei, die mit mehreren Streifenwagenbesatzungen ausrückte. In der Zwischenzeit hatte sich der 39-Jährige in dem Schlafzimmer eingeschlossen. Deshalb mussten die Beamten die Tür gewaltsam öffnen. Der weiterhin aggressive Tatverdächtige wurde im weiteren Verlauf zu Boden gebracht und es wurden im Handschellen angelegt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde der 39-Jährige am Samstag einer Haftrichterin vorgeführt, die ihn in ein Gefängnis einwies. Der Mann muss sich nun wegen Freiheitsberaubung, Bedrohung und Körperverletzung verantworten müssen.