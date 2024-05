Zwei 13-Jährige sind am Samstagabend von einem bislang Unbekannten in der S-Bahnlinie S5 in Richtung Schwabstraße belästigt worden. Nachdem die Jugendlichen den Zug verlassen hatten, belästigte der Mann weitere Reisende. Die Polizei sucht Zeugen.

Zu einer sexuellen Belästigung von zwei Jugendlichen durch einen bislang unbekannten Täter ist es am vergangenen Samstagabend in einer S-Bahn kurz vor dem Bahnhof Zuffenhausen gekommen.

Nach Angaben der Polizei fuhren die beiden 13-jährigen Mädchen gegen 20.20 Uhr mit einer S-Bahn der Linie S5 von Kornwestheim in Richtung Schwabstraße. Schon während der Fahrt soll ein bislang unbekannter Mann, der gegenüber den 13-Jährigen Platz genommen hatte, diese durchgehend angestarrt haben.

Mann berührt Jugendliche am Gesäß

Als die beiden Reisenden kurz vor dem Halt am Zuffenhausener Bahnhof aufstanden und sich in den Türbereich des Zuges stellten, soll der Unbekannte von hinten an diese herangetreten und beide Geschädigte am Gesäß berührt haben. Wie die Polizei mitteilte, verließen die beiden 13-Jährigen daraufhin die S-Bahn und stiegen in eine am Zuffenhausener Bahnhof wartende S-Bahn der Linie S6 in Richtung Weil der Stadt ein.

Bisherigen Ermittlungen zufolge folgte der Täter, bei dem es sich um einen circa 1,75 bis 1,90 Meter großen und 25-30 Jahre alten Mann mit dunkler Hautfarbe, braunen Augen und mittellangen Haaren handeln soll, den Mädchen in den Zug und belästigte dort weitere Reisende.

Polizei sucht Zeugen

Nachdem die Geschädigten sich innerhalb des Zuges von dem ungepflegt wirkenden Unbekannten, welcher zur Tatzeit ein dunkles T-Shirt und eine schwarze lange Hose getragen haben soll, entfernt hatten, verließen sie die S-Bahn an einer der darauffolgenden Haltestellen und informierten ihre Erziehungsberechtigten über den Vorfall.

Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/870350 bei der wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelnden Bundespolizei zu melden.