1 Ein Mann hat eine 41-Jährige offenbar in einer S-Bahn belästigt. (Symbolbild) Foto: imago/Arnulf Hettrich

Eine 41-Jährige fährt am Dienstagabend in der S-Bahn in Richtung Marbach. An der Haltestelle Zuffenhausen steigt ein Mann ein. Er stellt sich offenbar ihr gegenüber und greift ihr zwischen die Beine. Die Polizei ermittelt.











Link kopiert



Ein Mann hat offenbar am Dienstag in der S-Bahnlinie 4 einer 41-Jährigen ungefragt zwischen die Beine gegriffen. Der Vorfall ereignete sich gegen 23.45 Uhr in der S-Bahn von Stuttgart Hauptbahnhof in Richtung Marbach, wie die Bundespolizei mitteilt.