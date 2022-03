1 In einer S-Bahn Richtung Zuffenhausen soll ein Unbekannter einen Fahrgast mit einer Eisenstange angegriffen haben (Symbolbild). Foto: Lichtgut/Max Kovalenko/Lichtgut/Max Kovalenko

Zwei Männer geraten in einer S-Bahn zwischen Weilimdorf und Zuffenhausen in Streit. Einer von ihnen greift schließlich zu einer Eisenstange und geht auf den anderen los. Die Polizei sucht Zeugen.















Ein bislang unbekannter Täter hat am vergangenen Freitagnachmittag einen 34-Jährigen in einer S-Bahn Richtung Zuffenhausen mit einer Eisenstange verletzt. Nach Angaben der Polizei sollen sich der Unbekannte und der 34-Jährige in der S-Bahn der Linie S6 auf der Fahrt von Weilimdorf nach Zuffenhausen zunächst gestritten haben. Im Streit soll der Täter schließlich den 34-Jährigen unter anderem mit einer mitgeführten Eisenstange angegriffen und ihn am Kopf und am Handgelenk verletzt haben.

Anschließend flüchtete der Unbekannte beim Halt des Zuges in Zuffenhausen aus der S-Bahn. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung ermittelt. Der Täter soll männlich, 180 cm groß und schlank sein. Er habe schwarze, lang gelockte Haare bis zum Kinn, schreibt die Polizei. Zur Tatzeit soll er außerdem wohl eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Bauchtasche getragen haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.