Vorfall in S-Bahn in Stuttgart-Mitte: Bei Fahrkartenkontrolle geflüchtet und Sicherheitsmann gebissen

Vorfall in S-Bahn in Stuttgart-Mitte

1 Polizeibeamte nahmen die 20-Jährige vorläufig fest. (Symbolbild) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Polizeibeamte haben eine 20-Jährige vorläufig festgenommen, die bei einer Fahrkartenkontrolle in einer S-Bahn am Stuttgarter Hauptbahnhof geflüchtet sein soll. Ein Sicherheitsmann heftete sich an die Fersen der Verdächtigen.











Eine 20 Jahre alte Frau soll am Montagabend bei einer Fahrkartenkontrolle in einer S-Bahn am Hauptbahnhof in Stuttgart-Mitte geflüchtet sein und bei ihrer Flucht einem Sicherheitsmitarbeiter in den Arm gebissen haben. Polizeibeamte konnten die Verdächtige vorläufig festnehmen.