Vorfall in S-Bahn in Bad Cannstatt

1 In einer S-Bahn kam es zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein 35-Jähriger belästigt am Sonntagmorgen zwei Frauen in einer S-Bahn in Bad Cannstatt. Ein 20 Jahre alter Mann schreitet couragiert ein – dann eskaliert die Situation.















Ein 35 Jahre alter Mann soll am Sonntagmorgen in einer S-Bahn in Bad Cannstatt zwei Frauen belästigt haben. Als ein 20-Jähriger couragiert einschritt, kam es zu einer Schlägerei zwischen den beiden Männern.

Wie die Polizei meldet, stieg der 35-Jährige in Bad Cannstatt in die S-Bahn, die in Richtung Kirchheim/Teck fuhr, ein. Er soll direkt auf die beiden Frauen zugegangen sein. Dabei habe er ihnen offensichtlich lautstark Komplimente gemacht. Das beobachtete der 20-Jährige, der den 35-Jährige aufforderte, damit aufzuhören. Doch dieser ließ sich nicht davon abbringen. Er soll zu einem Faustschlag ausgeholt haben, bei dem er den Jüngeren nur knapp verfehlte.

Der Angegriffene versuchte daraufhin sich zu verteidigen und schlug dem betrunkenen 35-Jährigen ins Gesicht. Eine Streife der Bundespolizei, die sich ebenfalls in der S-Bahn befand, wurde auf die Auseinandersetzung aufmerksam und konnte die Situation beruhigen. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts einer wechselseitigen Körperverletzung.