Vorfall in ruhigem Quartier: Schon wieder Sextäter in Leonberg aktiv

Im Stadtteil Ezach zeigt sich ein entblößter Mann, nur kurze Zeit später masturbiert ein Unbekannter am Spielplatz. In den vergangenen Wochen gab es mehrere Vorfälle.
Die Polizei vermeldet erneut ein Sittendelikt im sonst so gediegenem Leonberger Stadtquartier Ezach. Wieder geht es um Exhibitionismus, und wieder sind Kinder die Opfer. Eine 14-jährige Radfahrerin beobachtete am Donnerstag gegen 18.15 Uhr einen schwarz gekleideten Mann mit kurzen dunklen Haaren, Oberlippenbart und einer Umhängetasche, der mit entblößtem Glied in Richtung der Jugendlichen lief. Das Mädchen fuhr umgehend davon und konnte noch beobachten, wie der Mann in Richtung Hechinger Straße davonlief.